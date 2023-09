Francia, iPhone 12 ritirato dal mercato: «Livello di radiazioni assorbite dal corpo umano supera i limiti»

La Francia ha ordinato il ritiro dal mercato dell'iPhone 12. La decisione dopo i test dell'Agenzia nazionale per le frequenze francese (ANFR), che hanno rilevato valori oltre i limiti di onde elettromagnetiche emesse dal dispositivo e assorbite dal corpo umano. L'annuncio proprio nel giorno della presentazione di iPhone 15. Apple adesso dovrà adeguare tutti gli smartphone già venduti in Francia dove, nel frattempo, il prodotto è stato tolto dal mercato.

IPhone 12, livello di onde elettromagnetiche oltre i limiti

Le analisi condotte da ANFR hanno riscontrato un assorbimento di energia elettromagnetica da parte del corpo pari a 5,74 watt per chilogrammo con iPhone 12, quando il telefono viene tenuto in mano o in tasca. Un quantitativo che supera di 1,74 watt il valore limite normativo europeo.

Un problema che, in teoria, potrebbe essere risolto con un semplice aggiornamento software. In altre parole, Apple dovrà ridurre la potenza di trasmissione del dispositivo ed ha 15 giorni di tempo per adeguarsi. Non si tratta di una novità assoluta, già in passato ANFR aveva ordinato la stessa cosa ad altre aziende, ma per il colosso di Cupertino si tratta della prima volta.

«Apple deve adottare nel più breve tempo possibile misure correttive per rendere conformi i telefoni interessati, altrimenti dovrà ritirarli», afferma l'agenzia in un comunicato ufficiale. Apple, secondo quanto riferisce Afp (Agence France-Presse) ha contestato i risultati di questi test, affermando di aver condotto analisi indipendenti che dimostrano la conformità del dispositivo.