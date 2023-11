Ordina 4 iPhone 15 Pro Max, gliene arrivano 60. Giovanni: «Valgono oltre 100mila euro, qualcuno sarà licenziato». E li può tenere

Già avere la possibilità di ordinare 4 iPhone 15 Pro Max, considerando che il prezzo si aggira intorno ai 1.700 euro l'uno, ci fa capire che le possibilità economiche dell'acquirente sono più alte del normale e in effetti questa sembra proprio una di quelle situazioni in cui si dice: piove sempre sul bagnato!

Un imprenditore di 25 anni, Giovanni Petruzziello, ha scatenato l'invidia di milioni di persone quando ha pubblicato il video in cui mostra il fatale "errore" che ha fatto sì che si ritrovasse con 60 iPhone, per un valore complessivo di circa 100mila euro, anziché i 4 che aveva ordinato.

Vediamo cos'è successo.

«Quando ho aperto il pacco...»

Il ragazzo afferma di aver ordinato «quattro iPhone 15 Pro Max, direttamente dalla Apple, a settembre.

Uno per me, gli altri tre per i ragazzi che gestiscono i media». E, in effetti, Giovanni dichiara di aver ricevuto, come si aspettava, una scatola contenente uno degli smartphone... più altri tre pacchi, notevolmente più grandi.

«Mi sono chiesto cosa fosse, non avevo ordinato nulla e allora ho preso un coltello, ho portato dentro una scatola e l'ho aperta», dice il 25enne, per poi mostrare il contenuto dell'ordine. «L'ultima cosa che mi sarei aspettato è che fossero tutti iPhone 15 Pro Max da un terabyte», dichiara, e poi prende una confezione per dimostrare che si tratta esattamente di ciò che ha detto, «e ci sono altre due scatole uguali».

A quel punto, fa due conti: «Ce ne sono 20 per scatola, mi pare, quindi in totale sono 60 e al momento vengono 1.700 l'uno. Gli mancano più di 100mila euro. Potrei avere un problema se pbblico questo video perché suppongo li stiano cercando. Che cosa faccio?», si domanda Giovanni.

Il video non è stato rimosso e ha accumulato più di 15 milioni di visualizzazioni. Qualcuno suppone che a causa dell'errore qualcuno perderà il lavoro, mentre c'è chi dà suggerimenti: «Congratulazioni per la prossima apertura di un Apple Store», «Restituiscili, salva la vita e il lavoro a qualcuno». Un utente suggerisce un motivo per cui gli sono arrivati così tanti smartphone: «L'iPhone 15 fa così schifo che hanno iniziato a darli in giro», mentre c'è chi fa notare: «La Apple è una compagnia da 3 miliardi di dollari, l'equivalente di 100mila dollari mancanti è quello di una goccia nell'oceano».

Dopo aver controllato i regolamenti per i resi e gli ordini, Giovanni ha pubblicato un altro video in cui dichiara che secondo quanto riportato potrà tenere la merce che gli è stata recapitata per sbaglio.