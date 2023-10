iPhone 15 bollenti, con graffi e polvere nell'obiettivo: di cosa si tratta e come risolvere

La presentazione Apple del 12 settembre ha mostrato al pubblico appassionato tutte le novità sui loro prodotti e le prossime uscite. Come abbiamo già visto in passato, al rilascio del nuovo iPhone, in particolare, i negozi sono stati presi d'assalto, con lunghissime code e infinite attese per aggiudarsi i nuovi modelli.

Tuttavia, a pochi giorni dalla messa in commercio dei nuovi iPhone 15, sono emerse online diverse segnalazioni circa un eccessivo surriscaldamento dei modelli Pro e Pro Max.

Sia nell'utilizzo quotidiano che durante la ricarica, molti utenti hanno riscontrato un inusuale aumento della temperatura sul retro degli iPhone di fascia alta, e ora Apple entra nella questione promettendo una soluzione.

The reports of small microdamages present on the new iPhone 15 Pro continue. Lately I have also received other reports regarding battery overheating problems, it seems that this happens during charging and while using social networks, the causes but if it is a non-battery issue… pic.twitter.com/fmiFtd4QBV — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 25, 2023

La soluzione di Apple e le lamentele degli utenti

«Abbiamo identificato alcune condizioni che possono far sì che l'iPhone si surriscaldi più del previsto» ha affermato Apple in una dichiarazione a Cnet. «Il dispositivo potrebbe risultare più caldo durante i primi giorni dopo la configurazione o il ripristino a causa dell'aumento dell'attività in background. Abbiamo anche rilevato un bug in iOs 17 che sta interessando alcuni utenti e verrà risolto in un aggiornamento software. Un altro problema riguarda alcuni aggiornamenti recenti ad app di terze parti, che causano il sovraccarico del sistema. Stiamo lavorando con questi sviluppatori sulle correzioni, in fase di implementazione».

Stando a Cnet, tra le applicazioni che causano il surriscaldamento del telefono ci sono Instagram e Uber, oltre al popolare videogame di corse Asphalt 9. Restando attive in background, ossia continuando a lavorare per inviare notifiche periodiche, queste app metterebbero sotto eccessivo stress il chip A17 Pro, facendo sì che l' iPhone diventi più caldo del normale. In attesa dell'aggiornamento, il consiglio di Cnet è di disattivare le notifiche da queste app e attivare la modalità di risparmio energetico dal centro di controllo o nella sezione batteria nelle impostazioni generali.

Inoltre, ci sono state diverse segnalazioni da parte degli utenti riguardo alcune problematiche riscontrate nei propri iPhone15 nuovi di zecca: polvere all'interno della fotocamera, che quindi non può essere tolta semplicemente con un panno per pulire, il disallineamento dello schermo e graffi su varie parti dei dispositivi.