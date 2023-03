Attacchi scatenati, la Vuelle recupera ma Varese all'intervallo conduce 62-59

PESARO A Varese per provare a riprendere il feeling con la vittoria dopo due sconfitte consecutive. Questo proveranno a fare questa sera alle 20.30 a Masnago i ragazzi della Vuelle di coach Jasmin Repesa (diretta on line su Eleven Sport, televisiva per chi ha il pacchetto Sky su Eurosport 1 e radiofonica sulle frequenze di Radio Incontro Pesaro e Radio Esmeralda Fano) nella sfida contro la Openjobmetis.

Le assenze

La Carpegna Prosciutto sarà priva di Valerio Mazzola e Vasilis Charalampopoulos e recupererà Leonardo Totè, mentre l'arrivo a Pesaro di Austin Daye è previsto per metà della prossima settimana.

OPENJOB METIS - CARPEGNA PROSCIUTTO 62 - 59

Grande attesa per vedere l'atteggiamento della Vuelle dopo il pesante tonfo casalingo contro Brindisi, grande attesa per capire se la difesa poteva aver ritrovato la sua fluidità. Niente da fare almeno nel primo quarto con Varese che si diverte e iscrive a referto percentuali da favola al tiro, specie quello dalla lunga distanza. La Vuelle gioca bene in attacco ma in difesa concede tanto, anzi troippo e così la sirena che chiude il primo quarto arriva sul 34-23 per i padroni di casa.

Partita viva, anzi bollente. Tanto spettacolo nel secondo quarto con Varese che in avvio continua a divertirsi in attacco ma Pesaro resta in scia e quando riesce a registrare la difesa un passo alla volta riduce lo svantaggio fino ad agguantare l'Openjonmetis sul 49-49. Attacchi scatenati, percentuali mozzafiato, punteggio altissimo con Varese che prova un altro allungo. Undici triple a segno per Varese, la sirena che porta all'intervallo lungo suona sul 62-59 per i padroni di casa.