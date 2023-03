Austin Daye, ritorno al futuro parte seconda: ha firmato per la Carpegna Prosciutto Pesaro

PESARO - Austin Daye ha firmato. Il ritorno di Daye Jr alla Vuelle è realtà e segna un nuovo capito della famiglia Daye a Pesaro. L'ufficialità dovrebbe arrivare in giornata. Sarà lui, il figlio del grande Darren, il rinforzo invocato da Repesa e scelto per queste ultime dieci partite di stagione regolare. Austin Daye torna a Pesaro dopo aver già vestito la canotta biancorssa nella stagione 2015-16 conclusa con una meritata salvezza passata per i suoi canestri.

Arriva dai New Taipei Kings

In questa annata Daye ha iniziato la stagione a Taipei con i New Taipei Kings, dove in sette gare disputate ha avuto una media di 16,7 punti in più di 34 minuti di utilizzo sul parquet.

Il comunicato del club

"La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver sottoscritto un accordo con il giocatore Austin Daye. Per l’ala forte nata a Irvine il 5 giugno 1988 si tratta della seconda esperienza in maglia pesarese dopo quella vissuta nel 2015/2016 e conclusasi con il raggiungimento della salvezza nel massimo campionato. La carriera professionistica di Daye inizia nel 2009 con la maglia dei Detroit Pistons, con i quali resta fino al 2013 prima di passare al Khimki, Memphis Grizzlies, Toronto Raptors e San Antonio Spurs. Dopo le parentesi con Erie BayHawks e Atlanta Hawks, approda a Pesaro per poi trasferirsi in Turchia al Galatasaray. Nel 2017/2018 è in Israele con l’Hapoel Gerusalemme mentre dal 2018 al 2022 torna in Italia per difendere i colori della Reyer Venezia: con la squadra veneta vince la FIBA Europe Cup, uno scudetto e una Coppa Italia. Arriva a Pesaro reduce dall’esperienza con la canotta dei New Taipei Kings".