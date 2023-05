MILANO Niente da fare per la Carpegna Prosciutto in gara uno dei quarti di finale playoff. I ragazzi di coach Repesa subiscono un parziale di 15 a 0 dopo pochi minuti di gioco passando dal più 2 (7-5) al meno 13 in un amen (7-20), complice la grande aggressività e fisicità messa in campo dalla formazione di coach Ettore Messina e anche in difesa concedono davvero troppo visti i 94 punti finali messi a segno da Milano, per sperare di poter giocare alla pari contro i campioni d’Italia.



La partita

Si parte con coach Repesa che sceglie di lasciare fuori dai dieci Jon Axel Gudmundsson, mentre Milano tiene fuori dal roster Deshaun Thomas, Timothè Luwawu Cabbarot, Nazareth Mitrou-Long, Kevin Pangos e Brandon Davies. Il primo canestro di serata è di Dejan Kravic, mentre una tripla di Charalampopoulos regala il massimo vantaggio di serata ai suoi (5-2), ma Napier rimette subito a posto le cose, mentre Melli, Voigtmann, Baron, Hines e Shield costruiscono il break che regala il più 14 alla loro squadra (23-9). Cheatham con la prima tripla di serata riporta i suoi riporta a meno 11 (23-12), mentre due tiri liberi di Tambone chiudono i primi 10’ di gioco (26-16). Nel secondo quarto l’impatto di Daye partito dalla panchina è buono (9 punti segnati) mentre due liberi di Abdur-Rahkman riportano la Vuelle a meno 9 (39-30), ma un paio di palloni gettati al vento consecutivamente da Moretti permettono a Milano di riprendere il largo (48-31) e di chiudere poi i primi due quarti sul più 21 (54-33).

La ripresa

In avvio di terzo quarto i ragazzi di Repesa cercano di reagire, ma Milano continua a dominare. Gli ultimi 10’ di gioco servono solo per fissare il massimo svantaggio (92-63) della Vuelle e poco altro. Adesso bisognerà crescere tanto in difesa se si vorrà avere qualche chance di vittoria in gara due, in programma sempre a Milano.