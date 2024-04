Operaio di 23 anni muore stritolato in un compattatore, lavorava in un'azienda di lavorazione dei rifiuti. Inutili i soccorsi

Un operaio di 23 anni è morto nella notte in un incidente sul lavoro che si è verificato a Cusago, nel Milanese. Il giovane, di origine egiziana, addetto in un'azienda di lavorazione dei rifiuti, per cause ancora da accertare è rimasto stritolato in un compattatore. Inutili i soccorsi del 118. Per disincastrare il corpo straziato sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano.

Il precedente

Solo venerdì un altro ragazzo della stessa età ha perso la vita in un altro incidente sul lavoro a Montepulciano, nel Senese. L'infortunio si è verificato alle 12.51 in località Tre Berte. Il giovane, originario dell'Aretino, lavorava come operaio per una ditta esterna all'autocarrozzeria ed è stato colpito al petto da un tubolare in ferro.