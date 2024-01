Vuelle, Milano fa l'Armani e passa alla Vitrifrigo Arena: 65-85. Domenica prossima scontro salvezza in casa contro Brindisi

PESARO Reagire dando tutto in campo. Questo chiedono i tifosi della Carpegna Prosciutto ai giocatori, a prescindere dal risultato che scaturirà questo pomeriggio alla Vitrifrigo Arena (ore 18.30 diretta radiofonica su Radio Incontro Pesaro, Radio Esmeralda Fano, on line su Dazn) contro i campioni d’Italia di Milano, reduci dalla sconfitta subita in Spagna venerdì sera sul campo di Valencia in Eurolega, e battuti ai pesaresi all’andata.

SEGUI LA DIRETTA: informazioni-partita

Inizio in salita per la Vuelle che punto dopo punto scala Milano arrivando al -1 con Bluiett: coach Messina, allora, chiama il time-out (17-18) a 1'33' dalla fine del primo quarto che alla fine si chiude con Milano in vantaggio per 21-19.

Nel secondo quarto Visconti trova il 21-21 dopo 2 minuti di errori da ambo le parti. La Vuelle risponde colpo su colpo a Milano (Mazzola dai 3: 24-24). Sempre Mazzola riaggancia Pesaro alla partita con un 2+1 (27-29). Milano macina punti troppo facili, la Vuelle resta agganciata (38-32) con la bomba Bluiette (8 punti per lui come Melli).

Si va al riposo lungo con un 40-32 meno schizofrenico delle ultime partite viste alla Vitrifrigo Arena

Al ritorno in campo Flaccadori trova il 48-35 dopo un possesso lunghissimo nonostante i ripetuti errori a canestro di Milano. Sacchetti chiama il time-out. L'Armani piazza il break e mollato gli ormeggi (50-35 per Milano). Flaccadori è sempre troppo libero: 53-35 per i meneghini. Va in onda il remake di partite già viste. Totè prova ad accorciare dopo una lunga fase di buio ma Shields, con il suo 12esimo punto, fissa il terzo quarto sul 48-66.

La Vuelle non riparte neppure male nell'ultimo quarto: Visconti, Bluiett e Totè firmano una boccata d'aria (54-68). Dopo la fiammata iniziale Milano e Vuelle viaggiano in sostanziale parità nell'ultimo quarto ma che fanno +20 al risultato complessivo. Messina chiama time-out e fa innervosire il palazzetto. Milano tocca il massimo vantaggio con i liberi di Tonut: 63-85. Finisce poco dopo: 65-85. Appuntamento a domenica prossima per lo scontro salvezza contro Brindisi.