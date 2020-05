La Lube annuncia Leal, anche il cubano resta a Civitanova

CIVITANOVA - La Lube ha ufficializzato l'accordo raggiunto con lo schiacciatore cubano Yoandy Leal per il prolungamento e la rivisitazione del contratto che lega il giocatore al club di Civitanova per altre due stagioni. Leal avrebbe accettato una decurtazione dei suoi compensi con l'accordo che il contratto sarà rivisto al rialzo nel caso in cui le prossime stagioni si dovessero svolgere regolarmente e i risultati sul campo saranno positivi. Con la conferma di Leal, che era già abbondantemente nell'aria, la ssquadra allenata da De Giorgi aspetta solo che venga ufficializzato l'ingaggio del palleggiatore De Cecco e che venga sciolto il nodo sul secondo libero, che dovrebbe coprire le spalle a Balaso. Nel frattempo prende corpo l'ipotesi che la preparazione potrebbe cominciare già ai primi di luglio, con le prime partite ufficiali all'inizio di agosto.

