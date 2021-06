C'è un altro addio alla Lube: Leal saluta e passa al Modena, ha firmato un triennale

CIVITANOVA - La Lube saluta Yoandy Leal. Come ormai noto, il forte schiacciatore brasilian-cubano ha deciso di proseguire la propria carriera, in Italia, con il Modena, dove tornerà a essere compagno di club di Bruninho e troverà Ngapeth e Nimir oltre a Stankovic. Ha firmato un triennale. Giocherà quindi in una delle squadre che stanno cercando di attrezzarsi per poter contrastare lo strapotere della Lube e di Perugia che primeggiano in Italia da cinque anni. Ecco il comunicato della società cucinera: «Dopo aver vinto tutto insieme A.S. Volley Lube e lo schiacciatore Yoandy Leal si ritroveranno in campo da rivali. Nella stagione 2021/22 l’attaccante cubano vestirà la maglia di Modena. Durante il triennio in biancorosso l’atleta caraibico ha alzato al cielo un Mondiale per club, una Champions League, due scudetti e due Coppe Italia facendo valere la sua incisività in attacco. La Cucine Lube Civitanova ringrazia Yoandy per aver contributo a raggiungere obiettivi prestigiosi con le sue giocate e lo saluta con un grande in bocca al lupo».

