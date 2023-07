PESARO Ancora biancorosso l’ex pupillo di Maurizio Sarri. Mirko Valdifiori, 37enne centrocampista romagnolo giunto ai massimi livelli, fino cioè in Serie A di cui ha vestito le maglie di Empoli, Napoli, Torino e Spal, ma anche in Nazionale (una presenza da titolare con Antonio Conte commissario tecnico, in un Italia-Inghilterra del 2015), sarà un giocatore della Vis anche nella stagione 2023-2024.



Rinnovo annuale



Da giorni andavamo ripetendo che l’accordo era stato trovato e che mancava solo l’ufficialità per il rinnovo di un contratto che formalmente era scaduto il 30 giugno, cioè la settimana scorsa. Ufficialità arrivata ieri, con un comunicato sul sito internet biancorosso, ovviamente rilanciato sui propri canali social, con tanto di foto del calciatore assieme a Michele Menga, il confermato responsabile dell’area tecnica. «La Vis Pesaro 1898 è lieta di comunicare che Mirko Valdifiori rinnova fino al 30 giugno 2024 ed è pronto a vestire ancora la maglia biancorossa», si legge da ieri su vispesaro1898.it. E ancora: «Arrivato a novembre dello scorso anno, con un bagaglio di oltre 400 partite tra i professionisti (di cui 255 in serie A), e una presenza in Nazionale, ha offerto un contributo importante nel raggiungimento della salvezza. Qualità, esperienza, dedizione al lavoro sono alcune sue doti importanti e sarà un valido punto di riferimento per la Vis della prossima stagione. Complimenti Mirko».



Pilastro in campo e fuori



La visione di gioco e la classe del centrocampista nato a Lugo di Romagna nell’aprile dell’86 saranno importantissime per una Vis che, come annunciato, sarà composta da molti giovani. Oltre che in campo, Valdifiori - che fu grande protagonista dell’Empoli di Maurizio Sarri che lo volle con sé a Napoli - sarà fondamentale anche fuori dal campo, nello spogliatoio, per far crescere quegli under che andranno a connotare fortemente la prossima squadra di Simone Banchieri. Certo, a 37 anni non potrà giocare tutte e 38 le partite del torneo di Serie C che inizierà nel weekend del 26 e 27 agosto, ma uno come lui è un lusso per la categoria, soprattutto per una società come la Vis che non parte certo per stazionare nei quartieri alti della graduatoria.



Ora Tonucci



Valdifiori, che come si evince dalla foto indossera la maglia numero 11, si inserisce in una schiera di over vissina che comprenderà sicuramente Manuel Di Paola, centrocampista pure lui, il jolly Rossoni, il trequartista Marcandella, la seconda punta Pucciarelli e, quasi certamente, Tonucci. Il difensore pesarese, dopo una carriera per lo più in B su e giù per lo stivale, e anche oltre avendo militato nell’Ajaccio che ai tempi, nel 2013-2014, militava in Ligue 1, è arrivato a vestire la maglia della sua città lo scorso inverno. Difficile pensare a un addio, anche perché in queste settimane è stato testimonial del Vis camp in corso di svolgimento al supplementare Benelli, ma da quanto trapela per la fumata bianca vanno limati alcuni dettagli. Ci sarebbero a contratto pure altri over, come Gavazzi e Coppola, che però paiono non rientrare nei piani, mentre Farroni che potrebbe essere vittima della necessità di giocare col portiere under. Portiere baby che arriverà da fuori, e che potrebbe essere affiancato da Campani che conosce già l’ambiente essendo stato il 12esimo biancorosso sia nel torneo scorso che in quello precedente.