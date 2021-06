Ungheria-Portogallo, diretta dalle 18. Probabili formazioni: lusitani con CR7, Rossi senza Szoboszlai

La prima partita del Gruppo E di Euro 2020 si disputerà alle 18, e vedrà impegnate l'Ungheria e il Portogallo. Il gruppo sicuramente dal livello tecnico più alto, viste che le altre due corazzate che vi fanno parte sono la Francia e la Germania, che si sfideranno invece alle ore 21. La prima partita di giornata andrà in scena a Budapest alla Puskás Aréna, e verrà arbitrata dal fischietto turco Cüneyt Çakır.

APPROFONDIMENTI LE ROSE DI EURO 2020 Euro 2020, girone F: la rosa del Portogallo LE ROSE DI EURO 2020 Europei 2021, girone F: la migliori foto del Portogallo LE ROSE DI EURO 2020 Euro 2020, girone F: la rosa dell'Ungheria

Italia-Svizzera, probabili formazioni, orario e dove vederla: Verratti non ce la fa, tridente confermato

Il tecnico italiano Marco Rossi schiererà i suoi con un conservativo 3-5-2, nel quale non potrà inserire Dominik Szoboszlai, giocatore del Lipsia infortunato. Davanti Roland Sallai farà coppia con Adam Szalai per provare a pungere la retroguardia portoghese, mentre a centrocampo sarà l'ex Bologna Adam Nagy a intermediare tra attacco e difesa.

Fernando Santos schiererà invece un offensivo 4-3-3, con Cristiano Ronaldo che prenderà posto in mezzo all'attacco lusitano affiancato da Bernardo Silva e Diogo Jota. In difesa coppia rocciosa di centrali, con il talento del Manchester City Ruben Dias che farà da spalla al veterano Pepe. Bruno Fernandes dirigerà le operazioni offesive del Portogallo in mezzo al campo.

Le probabili formazioni

UNGHERIA (3-5-2): Gulàcsi; Fiola, Orban, Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Holender; Sallai, Szalai

A disp.: Dibusz, Bogdan; Lang, Kecskés, Négo, Botka, Bolla; Cseri, Gazdag, Varga, Sigèr, R.Varga; Nikolic, Schön, Hahn. All. Marco Rossi

PORTOGALLO (4-3-3): Patricio; Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro; Sanches, Danilo, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Jota

A disp.: Lopes, Rui Silva; Fonte, Dalot, Nuno Mendes; Moutinho, Danilo, W. Carvalho, Guedes, Neves, Gonçalves, Palhinha; André Silva, Rafa Silva, Felix. All. Fernando Santos

Ultimo aggiornamento: 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA