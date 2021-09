L'Italia vince 3-0 contro la Slovenia ed è già agli ottavi di finale

La lunga estate dell'Italia sportiva e trionfante non è ancora finita (e meno male). Dopo la brutta battuta d'arresto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l'Italvolley maschile inanella la quarta vittoria su quattro partite agli Europei, di pallavolo ovviamente, e si qualifica agli ottavi di finale. Gli uomini del ct De Giorgi vincono per 3-0 (27-25, 25-20, 25-23) contro i vicecampioni in carica della Slovenia e si guadagnano il primo posto solitario in classifica e un'avversaria semplice per il prossimo step, una tra Croazia, Lettonia, Slovacchia ed Estonia, ovvero la quarta classificata del gruppo D. Domani, però, c'è la Repubblica Ceca, una gara ininfluente però. Ma solo per la gloria.

APPROFONDIMENTI ITALVOLLEY Il ct Mazzanti: «Un capolavoro che merita un like: nessuna... PALLAVOLO Italvolley, sei splendida: le ragazze di Mazzanti regine... SPORT ​Europei di volley, finale Serbia-Italia

Ultimo aggiornamento: 18:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA