Troppa Olimpia per la Vuelle: Milano sbanca Pesaro (80-94) e chiude la serie tra gli applausi

PESARO - Non riesce alla Vuelle Pesaro il secondo miracolo in pochi giorni contro l'Olimpia Milano. La truppa di Repesa dopo aver piegato i meneghini in gara 3 crolla in gara 4 (80-94) davanti ad una Vitrifrigo Arena sempre molto calorosa. A fare la differenza il roster infinito a disposizione di coach Messina che ha fatto valere cinismo ed esperienza per chiudere la serie. A Pesaro resta l'orgoglio di averla allungata il più possibile avendo strappato il massimo per quelle che erano le forze in campo. Sugli spalti presente anche il campione olimpico nel salto in alto a Tokyo 2020 Gianmarco Tamberi.

IL RACCONTO DI GARA 3: La Vuelle che non ti aspetti piega l'Olimpia Milano (88-83) e tiene aperta la serie

La cronaca

Match in discesa per l'Olimpia sin dall'inizio. Il 17-34 del primo quarto è uno spaccato fedele di quello che sarà poi il resto del match. Pesaro cerca di galleggiare rimanendo in gara il più possibile strappando anche diversi applausi dal proprio pubblico.