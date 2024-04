Tamberi il collegamento dalla Turchia: «Ancona verrà con me a Parigi. Io portabandiera olimpico? un sogno totale»

ANCONA Dopo aver affidato le sue emozioni ai social, nel pomeriggio Gianmarco Tamberi si è collegato in video dall'aeroporto di Istanbul (è diretto a Antalya per il ritiro in vista di Mondiali e Olimpiadi) per rispondere alle domande dei giornalisti dopo la sua nomina come portabandiera azzurro in vista dei Giochi di Parigi 2024 che inizieranno il 26 luglio.

«Ancona viene con me a Parigi»

«Io testimonial delle Marche nel mondo? Per ora è Roberto Mancini, non scherziamo. Un giorno lo diventerò, ci spero. Oggi l’orgoglio è grande perchè porterò Ancona città, per la prima volta, con me a Parigi in un ruolo così importante. Dagli anconetani ho sempre ricevuto incoraggiamenti e pacche sulle spalle. Se sono qui è anche grazie ai “non mollare” ascoltati per strada. Sto vivendo un sogno totale».