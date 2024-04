Arresto cardiaco di un tifoso, gara sospesa: l'Ascoli perde 2-1 a La Spezia, classifica da incubo

LA SPEZIA - Partita fondamentale, se non è spareggio poco ci manca. Quello del "Picco" tra Spezia ed Ascoli è un match elettrico che mette in palio punti pesantissimi in ottica salvezza. Considerazioni facili, anzi scontate: vietato sia per la formazione di D'Angelo che per quella di Carrera dove anche il pareggio potrebbe - il condizionale è d'obbligo - diventare risultato poco ultile e poco proficuo per entrambe le formazioni.

SPEZIA - ASCOLI 2-1

SPEZIA: Zoet; Vignali-Hristov-Nikolaou; Mateju-Nagy-Esposito-Bandinelli-Elia (87'Tanco); Verde (78' Esposito P.)-Falcinelli (87'Jagiello). All.: Luca D'Angelo. A disposizione: , Gelashvili, Cugnata, Bertola, Kouda, Pietra, Corradini, Candelari, Moro, Zovko.

ASCOLI: Vasquez; Mantovani-Bellusci-Vaisanen (35' pt. Quaranta); Zedadka-Giovane (60'Caligara)-Di Tacchio-Masini 875' D'Uffizi)-Celia (60' Bayeye); Rodriguez-Streng (60' Duris). All: Massimo Carrera.

A disposizione: Adjapong, Tavcar, Valzania, Milanese, Maiga, Bolletta, Viviano.

ARBITRO: Sozza di Milano

RETI. Vignali al 12', Rodriguez al 24', Hristov al 52'

9' Bell'azione in verticale dell'Ascoli con Giovane che tira dal limite ma Zoet si distende e salva la propria porta.

12 - Bandinelli serve Elia sulla sinistra, conversione del giocatore ligure che mette in mezzo dove Vignali troppo libera infila di testa in fondo al sacco. Ma c'è il sospetto dell'off-side, dopo il consulto al Var l'arbitro convalida. Spezia in vantaggio.

16 ' L'Ascoli prova a reagire: bella incursione di Rodriguez che cerca l'assist per Streng ma l'attaccante del Picchio non riesce ad agganciare il pallone.

24' - Si vede che Rodriguez è in giornata: riceve palla, la difende bene e poi lascia partire la stoccata che vale il pareggio.

Spezia-Ascoli 1-1.

35 ' - Primo cambio del match con Vaisanen costretto ad uscire dal campo causa infortunio: al suo posto Quaranta.

36' Nuova incursione di Elia, palla in mezzo ma stavolta il colpo di testa di Vignali non è preciso. Ascoli, che paura.

52' Doccia fredda sull'Ascoli: cross dalla sinistra di Baldinelli, il colpo di testa di Hristov colpisce il palo, la palla torna al difensore ligure che non perdona.

59' Miracolo di Vasquez sul tiro a colpo sicuro in un'altra azione che era partita dall'out sinistro con il guizzo di Falcinelli. Spezia ad un passo dal 3-1.

63' Nuova prodezza di Vasquez sul tiro deviato di Verde dal vertice destro dell'area di rigore: l'Ascoli soffre.

Cambi da una parte e dall'altra ma è lo Spezia che gestisce la partita senza troppe difficoltà ed anzi sono i liguri a farsi più minacciosi anche se la cronaca non fa registrare occasioni da gol veramente nitide.

89' - Partita sospesa dall'arbitro per un tifoso che sugli spalti ha accusato un arresto cardiaco.

Dopo 12 minuti e con il tifoso ligure che esce dallo stadio in barella, la partita riprende, si gioca il recupero. Non succede niente, vince 2-1 lo Spezia, classifica da incubo per il Picchio.