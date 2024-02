Sinner-Van de Zandeschulp: dove vedere il match e l'orario del debutto all'Atp di Rotterdam

Torna il grande tennis e torna anche Jannik Sinner che, dopo essersi preso una pausa dopo l'Australian Open, torna a Rotterdam per l'Atp 500. Dopo aver disertato l'Atp di Marsiglia, l'altoatesino è pronto per tornare in campo per cercare di mettere le mani anche su questo trofeo. Davanti a lui c'è ancora una volta Botic Van de Zandeschulp, affrontato già nel primo turno del torneo «down under» e battuto con un secco 3-0. Ora i due si sfidano di nuovo per andareavanti in Olanda.

Dove vedere Sinner-Van de Zandeschlup e orario

Il match dovrebbe cominciare intorno alle ore 19.30 italiane, ma non è ancora stato deciso definitivamente. È possibile vedere la partita in diretta televisiva su Sky, che fornisce le immagini in tempo reale del match. Se si vuole asisstere a Sinner-Van de Zandeschulp in streaming lo si può fare sempre grazie a Sky Go e Now.

I precedenti

Jannik Sinner e Botic Van de Zandeschulp si sono affrontati una sola volta nella loro carriera.

Chi affrontano nei prossimi turni

L'unico precedente è quello del primo turno degli Australian Open in cui l'italiano ha vinto con un secco 3-0. Al secondo set, l'olandese era riuscito a mettere in difficoltà l'altoatesino costringendolo al 7-5. Dopo quello, però, è arrivato il 6-3 finale che ha chiuso la contesa.

Se dovesse vincere contro Van de Zandeschulp, Sinner dovrebbe affrontare Monfils, mentre ai quarti potrebbe vedersela con Bublik. In semifinale potrebbe incontrare uno tra Griekspoor e Hurkacz. Dall'altra parte del tabellone, invece, ci sono Rublev, Rune, De Minaur e Dimitrov.