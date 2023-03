Scherma, Arianna Errigo annuncia la nascita dei due gemelli e Michele Gallo vince il Trofeo Luxardo di sciabola

Scherma protagonista di giornata in pedana e fuori. A Padova, il Trofeo Luxardo è tornato a colorarsi d’azzurro. Merito di Michele Gallo, che ha vinto la storica tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile al termine di una gara entusiasmante, che ha visto anche un altro italiano sul podio, Giovanni Repetti salito sul terzo gradino. Un primo e un terzo posto per l’Italia del ct Nicola Zanotti, oggi accompagnato dal campionissimo Aldo Montano, che al debutto nello staff della Nazionale degli sciabolatori come figura di supporto ha portato fortuna al clan azzurro. “Un’emozione unica, vincere qui a Padova è incredibile, nella gara più bella del panorama mondiale della sciabola”, ha commentato al sito federale Michele Gallo dopo il successo. “Il primo podio in Coppa del Mondo della mia carriera, proprio al Luxardo, è il frutto di un duro lavoro, che ripaga”, ha aggiunto Giovanni Repetti. “Splendida iniezione di fiducia in vista della Qualifica Olimpica che scatterà ad aprile. Ma ora concentrazione per la gara a squadre di domani”, ha chiosato il CT della sciabola azzurra Nicola Zanotti.

Nella giornata trionfale della scherma, arriva una bellissima notizia. Arianna Errigo è diventata mamma di due gemelli, che aspettava dal marito Luca Simoncelli. “Vi abbiamo desiderato più di ogni altra cosa al mondo! Buona vita a voi, Stefano e Mirea del nostro cuore”, questo l’annuncio della fiorettista lombarda attraverso i suoi canali social.