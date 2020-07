Sampdoria-Genoa, dalle 21.45 La Diretta le probabili formazioni: conferma per Bonazzoli

Ultimo aggiornamento: 16:21

Sampdoria e Genoa giocano questa sera il derby della Lanterna per la 35esima giornata di Serie A; un match triste senza il consueto calore delle due tifoserie genovesi. I blucerchiati hanno conquistato la matematica certezza di rimanere in Serie A, dopo un campionato sofferto, grazie alla bellissima rimonta di Parma di domenica scorsa; i rossoblù invece, dopo aver superato il Lecce nello scontro diretto, hanno bisogno di vincere per mantenere i salentini almeno 4 punti più sotto.(4-4-2): Audero; Depaoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Ekdal, Thorsby, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella. All. Ranieri.(3-4-1-2): Perin; Romero, Zapata, Masiello; Biraschi, Schone, Lerager, Criscito; Iago Falque; Pandev, Pinamonti. All. Nicola.Dopo la bellissima rimonta di Parma anche la Sampdoria si è inserita a pieno diritto tra le squadre più in forma del momento: per i ragazzi di Ranieri 5 vittorie nelle ultime 6 gare disputate, con in mezzo la prevedibile sconfitta sul campo dell'Atalanta; il Genoa, questa sera per il calendario fuori casa, non vince in trasferta da 3 match, durante i quali ha conquistato 2 pareggi e incassato una sconfitta.