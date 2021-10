La Samb alza i centimetri in difesa con Zgrablic, arrivato dalla Serie B croata

SAN BENEDETTO La Samb ha ufficializzato ieri l’ingaggio del difensore croato Ivan Zgrablic. Dopo che lunedì il club rossoblù aveva spedito alla federazione croata le necessarie documentazioni come la residenza in Italia e il regolare contratto di lavoro, ieri pomeriggio è arrivato il relativo transfer che occorreva per perfezionare l’ingaggio del trentenne difensore centrale. Zgrablic si è svincolato dal Nk Opatija, club croato di Serie B, con il quale ha giocato l’ultima gara di campionato lo scorso 2 ottobre contro l’Osijek. In questa stagione il difensore ha collezionato sette presenze e quindi è già in possesso di una discreta condizione fisica, tanto che sarà a disposizione del tecnico Massimo Donati per la partita di domani a Nereto. Il difensore croato si allena con la squadra rossoblù già da alcuni giorni e quindi è integrato nel nuovo gruppo. È probabile che domani possa essere utilizzato al centro della difesa sin dal primo minuto al fianco di Cipolletta. Buona parte della carriera di Zgrablic si è sviluppata nel suo Paese in club di Serie B, ma ha avuto anche parentesi in Slovacchia con il Nitra e in Romania con il Voluntari.

