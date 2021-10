Roma-Empoli in diretta LIVE alle 18: probabili formazioni

Il passo falso contro la Lazio, nel derby, è stato parzialmente archiviato con la vittoria convincente in Conference League contro lo Zorya, ma ora c'è un altro test per la Roma di José Mourinho: l'Empoli dell'ex Aurelio Andreazzoli. Lo Special One si ripresenta all'Olimpico con la formazione tipo, anche se sulla mediana, a fare compagnia a Jordan Veretout, anziché Bryan Cristante ci sarà Ebrima Darboe, per il resto confermati i "soliti" tre - Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, freschissimo di rinnovo, e Henrikh Mkhitaryan - davanti a Tammy Abraham. I toscani, invece, si affideranno ad Andrea Pinamonti e Federico Di Francesco, davanti a Nedim Bajrami. Ecco le probabili formazioni.

🏆 SERIE A Matchday 7

🆚 Empoli FC

🏟 Stadio Olimpico

🗓️ Sunday, October 3rd

⏰ 18:00

Roma-Empoli, le probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdop, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Darboe; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. José Mourinho

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti. All. Aurelio Andreazzoli

