​Live Roma-Benevento diretta alle 20.45: Cristante in difesa, Inzaghi lancia Lapadula

Contro il Benevento allo Stadio Olimpico, La Roma cerca il primo successo casalingo in campionato. Fonseca ripropone Cristante come difensore centrale mentre Inzaghi lancia Lapadula che in passato ha già fatto male ai giallorossi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-4-2-1): 83 Mirante; 23 Mancini, 3 Ibanez, 4 Cristante; 18 Santon, 7 Pellegrini, 17 Veretout, 37 Spinazzola; 11 Pedro, 77 Mkhitaryan; 9 Dzeko

Allenatore: Fonseca

Benevento (4-3-2-1): 1 Montipò; 18 Foulon, 15 Glik, 5 Caldirola, 3 Letizia; 29 Ionita, 28 Schiattarella, 14 Dabo; 44 Iago Falque, 17 Caprari; 9 Lapadula

Allenatore: F. Inzaghi

