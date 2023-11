Ucraina-Italia, il rigore per il fallo di Cristante su Mudryk c'era? Il Var poteva intervenire? Ecco perché ci è andata bene

La sfida tra Ucraina e Italia ha vissuto il suo momento di maggior tensione al 93°: Mudryk cade in area a contatto con Cristante, ma l'arbitro Gil Manzano fa proseguire, senza intervento del Var. Gli azzurri tirano un sospiro di sollievo e volano all'Europeo. L'episodio però ha fatto discutere perché il contatto tra i due sembra effettivamente esercito. L'esterno offensivo di proprietà del Chelsea anticipa nettamente il centrocampista della Roma che con la gamba destra tocca l'avversario. Mudryk, seppur in corsa e in precario equilibrio, accentua un po' il "volo" in fase di caduta traendo forse in inganno il direttore di gara.

Rigore Cristante, il Var poteva intervenire?

Il Var poteva intervenire? Il regolamento, su base teorica, vieterebbe alla sala di smentire la decisione dell'arbitro, ben appostato e capace di valutare l'effettiva entità del contatto. Tuttavia, se le immagini mostrassero un «chiaro ed evidente errore» il Var avrebbe potuto richiamare Manzano al monitor.

La posizione dell'Ucraina

Cosa che, per fortuna dell'Italia, non è avvenuta. Il dubbio però resta e forse, a parti invertite, le proteste non si sarebbero risparmiate.

«Per me il fallo di Cristante su Mudryk c'era , però c'è la Var e non siamo noi a decidere. L'arbitro in campo non è stato chiamato a verificare ciò che è successo. Per me era rigore, ma la Var non ha ritenuto opportuno richiamare l'arbitro davanti al display». Così il ct dell'Ucraina Serhiy Rebrov. «È stata una gara difficile fin dall'inizio - ha aggiunto - Nel primo tempo abbiamo lavorato soprattutto in fase difensiva, mentre nella ripresa abbiamo iniziato a pressare e a ripartire. I ragazzi nello spogliatoio erano tristi, ho parlato con loro, ma abbiamo disputato una buona gara».

La posizione dell'Italia

«Il contatto fra Cristante e Mudryk? Non sembra così netto. Sembra che non lo tocchi, poi dal campo sinceramente non ho visto praticamente nulla: rivedendo un altro replay sembrava l'avesse toccato, ma se ne vedo un altro non l'ha neanche sfiorato», ha detto a fine partita Davide Frattesi.