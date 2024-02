La Recanatese a picco: perde 1-4 con il Rimini e viene contestata dai tifosi. Esonerato Pagliari, in pole Alessandrini

RECANATI Si chiude tra i fischi di quei pochissimi coraggiosi presenti rimasti fino al triplice fischio a sorbirsi una prova indecorosa da parte di una Recanatese che ha iniziato male e finito peggio il delicatissimo scontro salvezza contro un Rimini che passeggia al Tubaldi 4-1. Inutile dire l’importanza di questa partita, ma forse nelle solite dichiarazioni “noi non guardiamo la classifica”, probabilmente qualcuno non si è reso conto in quali brutte acque sta navigando. Inutile parlare di carattere e orgoglio quando non sono nemmeno palpabili. Mai era accaduto che il pubblico del Tubaldi abbandonasse lo stadio con così largo anticipo, più emblematica la fotografia del settore della tifoseria organizzata desolatamente vuoto.

L'esonero di Pagliari, Alessandrini in pole

Nella mattinata di oggi (14 febbraio) è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Giovanni Pagliari dopo tredici partite senza vittoria.

In pole per sostituirlo Marco Alessandrini, già sulla panchina leopardiana tra il 2017 e il 2019 e presente ieri sulle tribune del Tubaldi.