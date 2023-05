Playoff, per Ancona-Lucchese dell'11 maggio si fa largo l'ipotesi delle 18: ufficialità attesa dopo la sentenza-Siena

ANCONA Mancano ancora nove giorni al primo turno playoff che vedrà l'Ancona, settima in classifica nella regular season, contrapposta alla Lucchese ottava. Questa è la fase dell'organizzazione con priorità alla scelta dell'orario di gara. Nella riunione che si è tenuta proprio ieri in videoconferenza, tra tutte le formazioni partecipanti al primo turno, la Lega Pro ha fornito le consuete indicazioni preliminari. Al summit in questione ha preso parte da uditrice anche la Recanatese, attualmente undicesima, pronta al ripescaggio in caso di penalizzazione per il Siena (i toscani rischiano fino a -4 per le note irregolarità amministrative). Penalizzazione che sarà discussa nell'apposito dibattimento di lunedì 8 maggio. Tornando ad Ancona-Lucchese dell'11 maggio, da ciò che filtra, l'orario in via di definizione sarebbe quello pomeridiano delle 18 (più probabile rispetto alla notturna delle 20.30).

LEGGI ANCHE: Lube ko, Trento si aggiudica Gara 1 per lo Scudetto. Il 4 maggio si replica all'Eurosuole Forum



L'ufficialità

Per l'ufficialità ci sarebbe da attendere, salvo imprevisti, in ogni caso la giornata di lunedì quando arriverà la pronuncia definitiva sul caso-Siena così da poter stilare gli accoppiamenti mancanti. Al momento, in base alle potenziali classifiche in via di definizione, Gubbio (5°), Pontedera (6°), Rimini (10°) e Recanatese (11°) aspettano di conoscere il loro destino. Se, come si pensa, il Siena sarà escluso dai playoff si procederà con Gubbio-Recanatese e Pontedera-Rimini, con questi ultimi che salirebbero al nono posto. Il calcio d'inizio alle 18, parlando di Ancona-Lucchese, potrebbe essere accettato da tutte le parti in causa sia per la distanza geografica tra Lucca e Ancona sia per il fatto che, all'orizzonte, ci potrebbe essere per la truppa anconetana una trasferta lunga come quella di Carrara - contro la Carrarese quarta in classifica - tre giorni dopo (domenica 14/5). Fermo restando che, nel calderone delle decisioni, andrà definito anche il palinsesto televisivo tra Dazn e Rai. Un fattore assolutamente determinante.

L'organizzazione

Come di norma l'organizzazione - in termini di biglietti, accrediti e diritti tv/radio - di ogni sfida spetterà alla Lega. Per quanto riguarda i prezzi dei tagliandi si cercherà di trovare un bilanciamento tra le varie esigenze. Considerando la divisione degli incassi, la base di partenza sarà quella dei prezzi utilizzati nel corso della stagione. Le formazioni che giocano in casa nel primo turno hanno due risultati su tre a disposizione per avanzare nel tabellone al termine dei novanta minuti. Chi gioca in trasferta deve solo fare bottino pieno. Visto il piazzamento di classifica, l'Ancona qualora vincesse o pareggiasse contro la Lucchese al 99% sarebbe impegnata in trasferta nel turno successivo. Secondo l'accoppiamento migliore-peggiore previsto dal regolamento, infatti, potrebbe sfruttare il fattore Del Conero anche nel turno successivo del 14 maggio solamente in caso di contemporanea sconfitta di Gubbio e Pontedera. Allo stesso modo, per definire il secondo potenziale avversario dei dorici, bisognerà aver chiaro chi andrà avanti. La Carrarese (4°) giocherà automaticamente contro la peggior piazzata: ecco perchè in caso di avanzamento delle squadre "di casa" (nell'ordine di graduatoria Gubbio, Pontedera e Ancona) sarebbero i biancorossi i designati a far tappa al Dei Marmi.