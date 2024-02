La Vuelle lotta e comanda per tutta la partita: non basta, Scafati vince ribaltando il risultato alla fine (83-82)

SCAFATI - Come con Brindisi e sappiamo come è andata. Come con i pugliesi anche con Scafati una partita chiave per la Vuelle. Ma per provare a vincere bisognerà giocare al contrario di quanto fatto sette giorni fa. Facile o difficile? Chissà.

Bisognerà aspettare le 17,30 di oggi e capire cosa farà e quanto cambierà la formazione campana che all'improvviso si è persa (rimanendoci anche male) un leader e un campione come Logan. Partita difficile da inquadrare, situazione però nel conempo così chiara e difficile che neanche vale la pena ricordare che dietro la Carpegna Prosciutto c'è solo quel Brindisi che nell'ultima giornata ha vinto a Pesaro e con gli stessi punti della squadra di Sacchetti solo Treviso.

SEGUI LA DIRETTA: INFORMAZIONI-PARTITA

12-7 per la Carpegna Prosciutto. Scafati chiede il time-out con Bamforth e McDuffie a segno

Vuelle che, con Mockevicius in campo, con un'altra tripla di Bamforth trova il +10 (11-21)

Sul 24-15 per la Vuelle che, dopo aver toccato anche il +13, subisce un mini parziale firmato Blakes, Sacchetti chiama il time-out.

Il primo quarto termina con la Vuelle sopra: 24-16.

Nel secondo quarto la Vuelle subisce nei primi minuti la reazione di Scafati con Robinson (24-20) e con i liberi di Rossato (26-24). Tripla di Visconti, Mockevicius ferma Gamble. Al riposo lungo è 44-40 per la Vuelle con Givova che si aggiudica il parziale (24-20).

Nel terzo quarto la Carpegna Prosciutto scatta bene dai blocchi con Bamforth e Totè tornano a +11. Scafati ha buon gioco nei ribalzi, Pesaro resta dentro la partita: 56-49. Cinciarini mette la firma sull'ultimo canestro del terzo periodo: 64-56 per i biancorossi sempre avanti in questa partita (20-16 per Pesaro il parziale).

Scafati prova a rovesciare l'inerzia della partia con un 4-0 iniziale (-4). La Vuelle però non abbassa la guardia e ritrova il +8 con Visconti. Bluiett tiene Pesaro in carreggiata trovando canestro e tiro libero aggiuntivo (74-66). Non sono ammessi passaggi a vuoto, quello che Pesaro la Vuelle concede subito dopo (74-71) con un 5-0 Givova scolpito dalla tripla di Robinson e Nunge. Robinson si ripete, Cinciarini lo emula (77-74 per la Vuelle). Bluiett in questo frangente è l'anima dei pesaresi (80-79). Si giocherà punto a punto fino alla fine quando mancano 3'07 alla fine. Risultato in congelatore per lunghissimi secondi. Scafati opera il sorpasso (81-80) con Nunge sotto canestro. La partita sta scivolando via: Rivers dalla lunetta, dopo aver sbagliato la schiacciata, porta Scafati sul 83-80 a 18 secondi dalla fine. Serve una tripla. Cinciarini fa due su due dalla lunetta (83-82 per Scafati che chiede il time-out). Scafati sbaglia 2 liberi su 2. Succede di tutto, anche perché la Vuelle non riesce ad agguantare il rimbalzo a 6 secondi dalla fine. Rimessa per Pesaro, Cinciarini beccato dai tifosi di casa. McDuffie e Visconti sbagliano. Nuova sconfitta per la Vulle che dopo aver lottato e condotto tutta la partita viene sorpassa e sconfitta negli ultimi minuti del quarto parziale.