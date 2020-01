Carpegna Prosciutto, lo "zero" alla casella delle vittorie in casa da cancellare. Oggi difficile esame contro Sassari

PESARO - Quel maledetto zero è stato cancellato con la vittoria di Bologna (contro la Fortitudo), adesso bisogna cancellare lo zero delle vittorie davanti ai propri tifosi. Ci proverà oggi il Carpegna Prosciutto (palla aa dure ore 18) consapevole però che quella contro Sassari è una sfida difficile per lo spessore della squadra di Pozzecco e per le tante qualità del roster sardo, Ma se la Vuelle vuol tenere accese e magari alzare le proprie chance di salvezza - e con questo anche l'entusiasmo - bisognerà provarci gettando anche il cuore oltre l'ostacolo e chissà che magari stasera la classifica non veda cancellato anche un altro zero.





