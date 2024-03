PESARO - Si avvicina a grandi passi la ripresa del campionato per la Carpegna Prosciutto. Quella di domenica sarà la prima di dieci e vere proprie finali per i ragazzi di coach Romeo Sacchetti, che dovranno essere bravi a fare quadrato, non lasciandosi condizionare da quello che succederà sui campi dove giocheranno Treviso e Brindisi, ma solo avere in testa l’obiettivo di vincere più partite possibili per poter mantenere la serie A.

I numeri

Dando uno sguardo alle statistiche individuali dei giocatori allenati da coach Alessandro Magro si nota che Amedeo Della Valle è quello che ha messo a segno più punti fino a questo momento, viaggiando ad una media di 13,6 punti a partite, oltre ad essere il migliore nella percentuale ai tiri liberi con oltre il 90 %, precisamente 90,2 %. Il giocatore maggiormente utilizzato è l’ex Vuelle Semaj Christon che sta in campo 25,6 minuti a partit,a ed è anche quello che smazza più assist per i suoi compagni di squadra. Quello che commette più falli in casa Germani è lo statunitense Kenny Gabriel con 3,04, ed è che anche il più preciso nelle conclusioni da due punti visto che fino adesso ha totalizzato il 68,3 %. Inoltre comanda anche nelle stoppate date.

Falli e stoppate

Il giocatore invece che subisce più falli di tutti è il lungo Miro Bilan con 3,95 a match. Ed è lui il leader anche nei rimbalzi offensivi (2,78), difensivi (5,56) e totali (8,34). L’ex lungo di Sassari però è anche quello che fino adesso ha subito più stoppate di tutti all’interno della sua squadra, e questo per un giocatore della sua altezza è onestamente incomprensibile, oltre ad essere quello che ha totalizzato più palle perse, ma comanda comunque nella valutazione individuale di squadra e nel plus-minus. Nel tiro da tre punti prendendo in considerazione giocatori che abbiano effettuato almeno dieci tentativi, quello che ha la migliore percentuale è lo statunitense C.J Massinburg con il 45,7 %. Venendo alle palle recuperate a fare la voce grossa è John Petrucelli, visto poco più di una settimana fa con la maglia della Nazionale proprio alla Vitrifrigo Arena, e forse non è un caso che con il suo ingresso in campo assieme a quello di Pajola, l’Italia abbia sistemato la sua difesa nel match vinto contro la Turchia. I numeri dei giocatori della Germani testimoniano una pericolosità diffusa su entrambi i lati del campo e coach Alessandro Magro che ha a disposizione una signora squadra è stato bravo nel fare capire al gruppo che sacrificandosi uno per l’altro i risultati importanti possono arrivare, e la classifica dei prossimi avversari della Vuelle lo testimonia ampiamente. Brescia avendo dieci giocatori di valore sarà un osso duro anche nei play off epotrebbe anche approfittarne nel caso le due favorite Milano e Bologna abbiano qualche momento di difficoltà.

Il settore K

E domenica, poco prima della palla a due, il settore K della curva sarà intitolato «a un Amico della VL, un tifoso sempre presente e pieno di passione per i colori biancorossi». Infatti «la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, il Comune di Pesaro, Aspes che gestisce la Vitrifrigo Arena e i rappresentanti dello storico gruppo di sostenitori dell’Inferno Biancorosso domenica intitoleranno ufficialmente il settore K della curva della Vitrifrigo Arena all’indimenticato Marco Piccoli, scomparso prematuramente nel novembre 2022 e compagno di tanti duelli ed emozioni vissute insieme, sempre con la pallacanestro e la Victoria Libertas nel cuore».