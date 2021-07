Il sambenedettese Di Cola si qualifica per la semifinale nei 200 stile libero

TOKYO - Ottima prestazione di Stefano Di Cola nelle batterie dei 200 stile libero delle Olimpiadi di Tokyo. Il nuotatore sambendettese si è piazzato quinto nella sua batteria, in c'erano alcuni dei favoriti della vittoria finale e ha fatto registrare 1'46''66'' che è risultato il sedicesimo tempo assoluto e quindi gli è valso, per un pelo il passaggio alle semifinali, in programma questa notte a partire dalle 3.40 ora italiana. Con Di Cola gli azzurri hanno classificato nella top 16 anche il sorprendente Stefano Ballo, che è sceso sotto gli 1'46''. Niente da fare invece nei 100 dorso per il riccionese Simone Sabbioni, tesserato per la Vis Sauro Nuoto Team Presaro. Per lui eliminazione in batteria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA