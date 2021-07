Di Cola fuori in semifinale nei 200, ora ci proverà con la staffetta 4x200

TOKYO - Stefano Di Cola, il nuotatore sambenedettese attualmente impegnato alle Olimpiadi di Tokyo, è stato eliminato in semifinale nei 200 stile libero. Nella fase che portava gli atleti in finale Di Cola ha nuotato con il quattordicesimo tempo, chiudendo in 1'47''14, un po' peggio di quanto non avesse atto il giorno prima in batteria, quando ovviamente aveva dovuto forzare al massimo per entrare in semifinale. Ora Di Cola farà parte del quartetto azzurro della stafetta 4x200, che scenderà in vasca martedì mattina alle 5 per le batterie e ha ottime possibilità di qualificarsi per la finale, dove proverà ad imitare lo splendido argento conquistato dalla 4x100

