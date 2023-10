Nedved, il figlio dell'ex Juve squalificato sei giornate per insulti e sputi all'arbitro

Sei giornate di squalifica per Pavel Nedved. Questa volta però non c'entra l'ex centrocampista di Juventus e Lazio, ma suo figlio, che porta lo stesso nome del padre. Il giovane gioca in seconda categoria nell'Asd La Nuova Lanzese, formazione di Lanzo torinese, in Piemonte.

Nedved Jr è stato squalificato per “condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro”. Sembra infatti che dopo essere stato espulso in seguito a diversi insulti lanciati verso il direttore di gara, il giocatore ceco avrebbe sputato a terra vicino al direttore di gara, senza colpirlo. Tanto basta però per la stangata inflitta dal Giudice Sportivo, che lo terrà lontano dal campo per oltre un mese.