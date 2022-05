MotoGp al Mugello: Bagnaia trionfa, Quartararo leader. Bastianini cade

“Pecco” Bagnaia ha vinto il Gp d'Italia della Classe MotoGp al Mugello. Dietro al pilota Ducati si è piazzata la Yamaha di Fabio Quatararo e l'Aprilia di Aleix Espargarò. Quartararo rimane in testa al mondiale, con 8 punti di vantaggio su Espargarò e 28 su Enea Basianini (Ducati), caduto alla curva Materassi nel corso del 13/o giro.

Quarto posto per il francese della Ducati Johann Zarco che si lascia alle spalle il duo del team VR46 Marco Bezzecchi e Luca Marini. A completare la top ten il sudafricano Brad Binder (Ktm) settimo davanti al giapponese Takaaki Nakagami (Honda), al portoghese Miguel Oliveira (Ktm) e allo spagnolo Marc Marquez (Honda). Nella classifica iridata Quartararo è al comando con 122 punti, 8 in più di Espargaro e 28 in più di Enea Bastianini, oggi caduto a metà gara quando era sesto. Quarto Bagnaia a 41 lunghezze dal francese della Yamaha.

