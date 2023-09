Montegranaro in lacrime: è morto a 42 anni l'ex pivot gialloblù Brandon Hunter

MONTEGRANARO - Il mondo Sutor e non solo in lacrime per la scomparsa a 42 anni di Brandon Hunter. Gli era bastata una stagione (la 2008-2009) per farsi apprezzare e per farsi voler bene. Una stagione da protagonista con la Sutor capace di centrare nonostante mille difficoltà la salvezza: la sua firma per coprire il vuoto lasciato da Shawn Kemp che si presentò a Montegranaro in condizioni tutt'altro che perfette. E poi tante partite da protagonista, una marea di rimbalzi catturati e un cuore grande così.

Hunter, dopo aver giocato con i Boston Celtics, iniziò a girare tantii continenti lasciando tanti ed anche piacevoli ricordi anche a Livorno e Biella: la notizia della sua scomparsa ha lasciato tutti attoniti, ancora sconosciute le cause del decesso.