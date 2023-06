ANCONA La rievocazione della 1000 Miglia torna oggi ad attraversare le Marche da nord a sud, durante la seconda tappa che porta gli equipaggi dalla Romagna fino a Roma. La bellissima carovana, uno splendido museo viaggiante, partirà da Cervia/Milano Marittima e raggiungerà la capitale dopo 555 km con in testa le 120 vetture moderne del Ferrari Tribute, per proseguire poi i 420 equipaggi al via con vetture storiche prodotte dal 1927 al 1957, i modelli che hanno partecipato in quegli anni alle 24 edizioni della “corsa più bella del mondo” a cavallo della II guerra mondiale. Il Ferrari Tribute partirà da Rimini alle ore 6.20, per effettuare la sosta pranzo dalle ore 14 ad Ascoli Piceno nel Chiostro della Chiesa di San Francesco ed arrivare poi a Roma dopo le ore 19. Le auto storiche della 1000 Miglia, prenderanno il via da Cervia alle 6.50 per fermarsi a pranzo ai Giardini Diaz di Macerata dalle ore 13.45 circa e poi arrivare in serata a Roma dalle 20.15.



L’itineario



L’itinerario marchigiano dopo Rimini e San Marino entrerà nelle Marche toccando i territori di Montegrimano Terme, poi Mercatino Conca, Tavoleto, Urbino, Montecalvo in Foglia, Mondaino, Tavullia, Vallefoglia, Montelabbate, poi lungo la costa a Pesaro con passaggio in Piazza del Popolo e Piazza della Libertà, Fano, Mondolfo, Senigallia passando al Foro Annonario, poi Montemarciano, Falconara, Ancona sull’asse Nord-Sud, Sirolo, Numana, Castelfidardo, Porto Recanati per prendere verso l’interno, la parte più suggestiva, verso Loreto (Piazza della Madonna), Recanati, Montecassiano, Macerata (Piazza della Libertà e Giardini Diaz), Corridonia, Monte San Giusto, Montegranaro, Monte Urano, Torre San Patrizio, Fermo (Piazza del Popolo), Monterubbiano, Petritoli, Carassai, Cossignano, Offida, Castorano, Castel di Lama, Maltignano, Ascoli(Piazza Arringo e Piazza del Popolo), Acquasanta e Arquata per poi proseguire sulla Salaria verso Roma.



Le prove



Diverse le zone interessate dalle prove di regolarità per determinare la classifica di un evento tra i più ambiti in tutto il mondo. Gli equipaggi provengono da tutti i continenti e da 41 nazioni. L’organizzazione della 1000 Miglia srl ha voluto dedicare quest’edizione al Centenario dell’Aeronautica, e per questa seconda tappa è significativo il passaggio a Loreto, per la Madonna patrona degli aviatori. Il fascino delle bellissime vetture storiche che si potranno ammirare, alcune delle quali appaiono solo in queste rievocazioni, fa correre la memoria indietro quando le corse si svolgevano quasi esclusivamente sulle strade di tutti i giorni. Le grandi vittorie dell’Alfa Romeo negli anni ‘30 e i primi successi della Ferrari derivano anche da quest’evento ideato a fine 1926 da quattro visionari, tre dell’Automobile Club Brescia e il giornalista Giovanni Canestrini.