ASCOLI - Ascoli accoglierà il passaggio della seconda tappa della 1000 Miglia il 14 giugno. Nelle Marche, la carovana storica attraverserà Senigallia, Macerata e Fermo. Dopodiché, preceduta dal Ferrari Tribute e accompagnata dalle auto della 1000 Miglia Green, farà il suo ingresso ad Ascoli dopo le Prove di Media ad Offida. Le vetture arriveranno alle 16.15 per il Controllo timbro a piazza del Popolo, dove è previsto anche il Controllo orario delle Ferrari alle 15.

L’arrivo in piazza del Popolo avverrà attraverso la Provinciale 235 da via delle Zeppelle, proseguendo in viale Rozzi e continuando su viale Indipendenza verso il centro. Le auto lasceranno poi la città da corso Mazzini, Lungo Tronto Bartolomei e di nuovo sulla Sp 235 verso Roma.

Unica e affascinante

«La 1000 Miglia è unica e affascinante. È il simbolo del Made in Italy e dell’identità italiana - spiega il sindaco Marco Fioravanti - Un’eccellenza». L’assessore allo Sport Domenico Stallone ricorda: «Nel 2020 tutti quelli che arrivavano qui con le auto rimanevano estasiati dalla bellezza di Ascoli. Puntiamo sulle manifestazioni sportive d’eccellenza». Ivo Panichi, presidente Automobile Club Ascoli-Fermo, aggiunge: «Con il Comune organizzeremo la parte operativa della manifestazione».

Il presidente di Bim Tronto Luigi Contisciani dichiara: «È importante far conoscere il nostro territorio e creare grandi eventi come questo». Giuseppe Cherubini, vice presidente del Comitato operativo della 1000 Miglia spiega: «Quest’anno celebriamo i 100 anni dell’Aeronautica Militare. Enzo Ferrari diceva che questa è la gara più bella del mondo, noi aggiungiamo che si svolge nel Paese più bello del mondo e con la migliore accoglienza. La cosa più bella è sentire dire dagli equipaggi che ci saranno anche l’anno successivo».

Il responsabile tecnico della manifestazione Marcello Ferrari evidenzia: «La manifestazione ha come mission la promozione del Made in Italy nel mondo, sviluppando diversi progetti all’estero, come negli Usa e negli Emirati. Le 120 Ferrari saranno qui all’ora di pranzo e successivamente arriveranno le 420 auto storiche che fanno parte della rievocazione, insieme a 20 auto elettriche della 1000 Miglia Green. Ci sarà anche una vettura a guida autonoma».