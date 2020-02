Milan-Torino 1-0 Diretta Ancora Rebic per il vantaggio rossonero

Ultimo aggiornamento: 21:32

Prima sconfitta in campionato per il Milan nel 2020 in occasione del derby di domenica scorsa, dopo lo 0-0 del 5 gennaio con la Sampdoria, le vittorie con Cagliari, Udinese e Brescia ed il nulla di fatto col Verona; Torino in crisi nera: le sconfitte consecutive in Serie A ora sono 4, con soli 2 gol segnati e ben 16 subiti, in media 4 a partita.La sfida di San Siro tra Milan e Torino chiude il programma della 24esima giornata di serie A col posticipo del lunedì sera. I rossoneri tornano in campo anche in campionato dopo la batosta subita nel derby, perso a seguito di una spettacolare rimonta dei cugini dallo 0-2 del primo tempo fino al 4-2 finale; periodo nero anche per i granata, che si sono visti superati in casa dalla Sampdoria per 1-3 in occasione dell'esordio in panchina del nuovo tecnico Longo, sostituto di Walter Mazzarri.(4-4-1-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Paqueta; Ibrahimovic. All. Pioli(3-4-3): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Ansaldi; Edera, Belotti, Berenguer. All. Longo