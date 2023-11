Megabox, con Scandicci su Sky Sport. La capitana Kosheleva: «È un’occasione per mostrare il nostro carattere»

VALLEFOGLIA - La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia torna in campo domenica 12 novembre alle 19.30 al PalaWanny di Firenze contro la Savino Del Bene Scandicci, nell’incontro valido per la settima giornata del campionato femminile di serie A1. La Megabox è all’undicesimo posto in classifica con 7 punti, alla pari con Cuneo e Casalmaggiore, ed è reduce da tre sconfitte in fila; quanto alle avversarie, sono terze a 13 punti, con quattro vittorie e due sconfitte, a cinque punti dalla capolista Novara.

La diretta

L’incontro Savino Del Bene Scandicci-Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia sarà trasmesso in diretta Tv su Sky Sport Arena e in streaming su Volleyball World Tv (www.volleyballworld.tv). L’emittente pesarese Radio Incontro trasmetterà la radiocronaca della partita sulle frequenze 91.9 e 103, sul sito web (www.radioincontro.com), sulla pagina Facebook e sulla App. Tvrs (canale 13 DTT) trasmetterà la differita martedì 14 novembre alle 22.

In casa della big

La Savino Del Bene è una delle vere e proprie big del nostro campionato, e non da questa stagione: la squadra toscana ha nel mirino lo scudetto da tempo. In panchina, per cominciare, c’è un maestro come Massimo Barbolini. Al palleggio l’esperta fuoriclasse serba Maja Ognjenovic e la ex-pesarese Isabella Di Iulio; posti 4 superstar come la cinese Zhu Ting e la belga Britt Herbots e le neo arrivate Lindsey Ruddins (americana, proveniente dallo Schwerin, campionato tedesco) e Francesca Villani (alle qualificazioni olimpiche con la nazionale, l’anno scorso a Chieri).

La carica delle ragazze

Le centrali sono l’americana Haleigh Washington (oro olimpico con la nazionale), Sara Alberti (da tre stagioni alla Savino Del Bene) e le nuove arrivate Ana Carolina da Silva (nazionale brasiliana) e Linda Nwakalor (altro prodotto del Club Italia). Gli opposti sono Ekaterina Antropova, da quest’anno colonna della nazionale italiana, e Binto Diop, l’anno scorso a Cuneo. I liberi sono l’altra azzurra Beatrice Parrocchiale, appena arrivata da Monza a seguito dell’infortunio al ginocchio che ha colpito la sfortunatissima Enrica Merlo, nonché Martina Armini (ex-Perugia).

Così la palleggiatrice delle tigri Laura Dijkema: «Abbiamo avuto delle difficoltà, questo è evidente, ma stiamo lavorando veramente molto. Credo molto in questo gruppo, siamo una squadra molto unita e io ho grande fiducia. Credo sia il momento giusto per affrontare Scandicci, squadra tra le migliori del campionato. Noi non avremo pressioni particolari e saremo libere mentalmente».

Queste le parole della capitana Tatiana Kosheleva: «Domenica mi aspetto un bel volley! Scandicci è un grande club, è sempre interessante giocare con un avversario forte. Per noi questa è un'opportunità per mostrare il nostro carattere e per dimostrare ai nostri tifosi che siamo qui per vincere! Possiamo trovare molte ragioni per le nostre sconfitte, ma non voglio soffermarmi su questo, ora è il momento di agire e la nostra squadra ha un desiderio, vincere! Questo è ciò su cui dobbiamo concentrarci»