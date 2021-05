La Lube si assicura il portoricano Gabi Fernandez: è il migliore giocatore dei college statunitensi

CIVITANOVA - La Lube ha annunciato l’acquisto del giovane portoricano Gabi Garcia Fernandez. Classe 1999, schiacciatore opposto alto due metri originario di San Juan, è reduce dal terzo campionato consecutivo tra le fila della Brigham Young University, con cui ha vinto la MPSF Conference per poi approdare alla finalissima della NCCA.

Le prestazioni di alto livello sono valse all’atleta un riconoscimento prestigioso, la nomina di miglior giocatore del torneo dei college statunitensi dall’associazione degli allenatori americani, che lo aveva inserito più volte in un team ideale All America. Nei BYU Cougars il giovane emergente ha giocato con un altro tesserato della Lube, Davide Gardini. Già nel giro della nazionale maggiore, Fernandez ha preso parte con il Porto Rico alle qualificazioni olimpiche, alla Coppa Norceca e, anche a livello giovanile, alla Pan American Cup. Nell’ultima annata il giovane portoricano ha messo a segno 56 ace in poco più di 56 parziali giocati, con un record di 8 punti dai nove metri nella sfida sentita con i rivali dell’Hawaii, e una media di 5,46 punti per set, la migliore negli States. Per tre volte in stagione Fernandez ha superato i 20 punti in un match. «Ringrazio la dirigenza e il tecnico della Lube per la fiducia nelle mie capacità – ha detto Gabi Garcia Fernandez - Sono in fibrillazione all’idea di potermi allenare con un team ricco di campioni e di poter migliorare la mia pallavolo. Non vedo l’ora di essere in Italia e di mettermi al servizio della squadra».

