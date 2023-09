CIVITANOVA Eurosuole Forum teatro di due eventi, ravvicinati, di grande spessore. Un po’ a sorpresa, un po’ per accontentare la curiosità dei tifosi, la Cucine Lube presenterà stamane alle 11,30 il “braccio armato” della squadra. Tra un impegno e l’altro con la propria nazionale, oggi sarà presentato lo schiacciatore opposto Adis Lagumdzija.



L’impatto

Il ventiquattrenne turco giunge alla Cucine Lube dopo un passato a Monza, Piacenza e Modena, dove in questa stagione ha conquistato la coppa Cev. 211 centimetri di altezza, Lagumdzija ricorda per certi versi il gigante bulgaro Sokolov. Giunge alla Cucine Lube avendo maturato una discreta esperienza nel campionato di Superlega e avrà il compito di far fare un ulteriore salto di qualità alla formazione di Chicco Blengini. Oggi alle 11,30, l’evento della presentazione, che come di consueto verrà trasmesso anche in diretta streaming sui social della società biancorossa e su Arancia Tv.

Il test

Conclusa la presentazione, Lagumdzija prenderà contatto con quella che tra qualche settimana diventerà la sua nuova realtà non prima di aver cercato la qualificazione al torneo olimpico con la nazionale turca allenata dal sanseverinate, ben noto agli sportivi cucinieri, Alberto Giuliani. Le novità in casa cuciniera non finiscono qui perché, seppure con la cautela del caso, si è rivisto in palestra anche Simone Anzani che è a disposizione di coach Blengini. Osservato speciale e con specifiche consegne anche l’altro uomo esperto di questa Cucine Lube: lo schiacciatore Ivan Zaysev. Non è detto che i due colossi della Cucine Lube possano fare qualche apparizione nel pomeriggio, dalle 17, quando cioè la Lube ospiterà Ortona, formazione di serie A2, per il classico test di fine settimana. Come spiegato da coach Blengini in questi allenamenti congiunti di fine settimana vuol verificare lo stato di apprendimento dei ragazzi a sua disposizione. Il palleggiatore norvegese Thelle è l’osservato speciale. Sia perché è chiamato ad apprendere il ritmo della Superlega che anche per l’intesa con l’opposto Motzo ed il libero Bisotto. Sicuramente questo sarà uno dei temi da sviscerare nel corso dell’amichevole.

Gli ex

Nella squadra di Nunzio Lanci milita il veterano Stefano Patriarca, centrale che dopo la trafila nella cantera biancorossa (dal 2003 al 2007) vinse uno Scudetto con la Lube nel 2014. Tra gli ospiti figurano anche due atleti lanciati a suo tempo dal vivaio cuciniero, l’opposto Diego Cantagalli e il centrale Tommaso Fabi.