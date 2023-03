Vis travolta dalla capolista Reggiana. Pareggi e brutte notizie per Ancona e Fermana . Recanatese beffata allo scadere

ANCONA - Tutte in campo alle 14,30: per le quattro marchigiane del campionato di serie C una domenica con banchi di prova importanti in vista del rush finale dove sia Ancona che Fermana ma anche Recanatese e Vis Pesaro anche se con obiettivi diversi, dovevano dare importanti risposte. E' stato un mezzo disastro: pareggio in extremis per l'Ancona (ridotta in 10), 0-0 per la Fermana con paura per Giandonato portato in ospedale, beffa atroce per la Recanatese in pieno recupero e Vis travolta (quantomeno nel punteggio) dalla Reggiana in casa.

RECANATESE - ALESSANDRIA 1-2

Incredibile al Tubaldi di Recanati. Tutto negli ultimi 15 minuti: Alessandria in vantaggio su azione di calcio d'angolo con il gigante Cori, pareggio di Sbaffo in area abile ad approfittare di una mancato intervento di Galeandro e a scaricare in rete l'1-1 momentaneo, rete della vittoria in pieno recupero di Renault, lucido e abile in area, su sponda di Cori. Peccato perché all'alba del secondo tempo la Recanatese aveva mandato virtualmente Ko i grigi con una palo colpito a porta vuota da capitan Sbaffo. Erano punti pesanti quelli in palio al "Tubaldi" con la Recanatese chiamata all'esame Alessandria in una sfida che solo pochi mesi fa sembrava impossibile con i leopardiani in serie D e i piemontesi nel torneo cadetto con la classifica di oggi che dice Recanatese punti 33, sette in meno quelli che ha l'Alessandria.

RECANATESE (4-4-2): Fallani; Somma, Ferrante, Vona, Ferretti (24'st Yabre); Guadagni (34' st Stampete), Alfieri (19'st Raparo), Morrone (18'st Senigagliesi), Carpani: Sbaffo, Marilungo (34'st Guidobaldi). A disp.: Meli, Amadio, Longobardi, Marafini. All.: Pagliari

ALESSANDRIA (4-3-3): Liverani; Rota (1'st Baldi), Checchi, Sini, Nunzella; Perseu (1'st Guidetti), Nichetti (35'st G.Renault), Speranza (26'st Lombardi): Sylla (18'st Martignago), Cori, Galeandro. A disp.: Marietta, Rossi, Mionic, Ghiozzi, Pagani, Lamesta. All.: Lauro

ARBITRO: Gemelli di Messina

MARCATORI: 35' st Cori (A), 40' st Sbaffo (R), 46' st G.Renault (A)

NOTE: Spettatori: 800 circa Ammoniti: Perseu, Sini, Rota, Nichetti, Sbaffo, Yabre per gioco falloso Angoli: 6-2 per la Recanatese. Recupero: pt 0', st 5'

LUCCHESE - ANCONA 1-1

Chiamata al riscatto l'Ancona, dopo la pesante sconfitta interna subita nell'ultima giornata contro l'Entella, i biancorossi di Colavitto strappano un pareggio a Lucca in zona Cesarini contro una formazione ostica che aveva 40 punti e due piedi nell'ultimo vagone della zona playoff. Al Porta Elisa è finita 1-1, con i dorici ridotti in 10 per l'espulsione diretta di Prezioso (contatto con Panico) grazie a un gol in zona Cesarini di Spagnoli, di rapina, di Spagnoli su traversone di Lombardi dalla sinistra. Il vantaggio dei toscani era stato griffato da Panico, di testa, su taglio di Visconti.

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai, Visconti; Mastalli (20′ st Alagna), Franco (20′ st Di Quinzio), Tumbarello (46′ st Romero); Bruzzaniti, Panico (38′ st D’Alena), Rizzo Pinna (21′ st Fabbrini). A disp.: Coletta, Galletti, Ferro, Bachini, Bianchimano, D’Ancona, Merletti, Pirola, Ravasio, De Maria. All. Maraia

ANCONA(4-3-3): Perucchini; Mezzoni, Camigliano, De Santis, Martina; Simonetti, Gatto (27′ st Lombardi), Prezioso; Petrella (1′ st Basso), Melchiorri, Di Massimo (17′ st Mattioli). A disp.: Vitali, Pierri, Mondonico, Pecci, Brogni, Barnabà, Fantoni. All. Colavitto

ARBITRO: Maria Marotta di Sapri (Croce di Nocera Inferiore e Cleopazzo di Lecce)

MARCATORI: 7′ st Panico (L), 43′ st Simonetti (A)

NOTE: Ammoniti: 21′ pt Franco, 42′ pt De Santis, 8′ st Bruzzaniti, 14′ st Gatto. Al 46′ pt espulso diretto Prezioso per una gomitata a Panico. Spettatori: 1.647.

VIS PESARO - REGGIANA 0-3

Difficile era e difficile è stato l'impegno della Vis Pesaro di scena al "Benelli" contro una squadra, la Reggiana, che non a caso è al primo posto e sta marciando a tutta velocità con sei punti di vantaggio sull'Entella. Come dire per l'undici di Brevi era un vero e proprio esame per cercare di non rientrare nella sempre pericolosa zona playout. Il risultato parla chiaro (0-3), anche se gli ultimi due gol degli emiliani sono arrivati nell'ultimo quarto d'ora della partita. Una supremazia visibile anche nei numeri (angoli: 2-10).

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Gega (43’ st Gavazzi), Tonucci, Bakayoko; St Clair (43’ st Astrologo), Aucelli, Valdifiori, Coppola (24’ st Ghazoini), Zoia (43’ st Borsoi); Enem (16’ st Sanogo), Fedato. A disp. Campani, Rossoni, Ngom, Garau, Parodi, Di Paola. All. Brevi

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Laezza (40’ st Luciani), Rozzio, Cauz; Guglielmotti, Kabashi (39’ st Rosafio), Rossi, Nardi (16’ st Vallocchia), Guiebre; Capone (16’ st Lanini), Pellegrini (32’ st Varela). A disp. Voltolini, Vallocchia, Fiamozzi, Cremonesi, Montalto, Hristov, Sciaudone. All. Diana

ARBITRO: Maggio di Lodi

MARCATORI: 27’ pt Cauz, 33’ st Rozzio, 38’ st Varela

NOTE: pomeriggio soleggiato, terreno di gioco in condizioni accettabili, spettatori 1.654, incasso di 14.931 euro; ammoniti Fedato, Valdifiori, Capone; angoli 2-10, recupero 3+4

IMOLESE - FERMANA 0-0

Non poteva "steccare" la Fermana che dopo la rocambolesca sconfitta interna contro il Rimini questo pomerigigo ad Imola era chiamata al riscatto anche se per i padroni di casa questa era la classica sfida senza ritorno alla luce di una classifica da film horror. A Imola è terminata con un pareggi a reti bianche, con i padroni di casa in 10 per circa 25 minuti (i 15' finali più 10 di recupero) per l'espulsione di Bensaja (doppio giallo). Per la squadra di mister Protti paura per Giandonato, uscito dopo una brutta botta al costato e poi colpito da un malore in panchina e portato in ospedale per controlli.

IMOLESE (4-3-1-2) Rossi; Maddaloni, Camilleri, De Vito (30’st Serpe), Agyemang; Zanon, Bensaja, Faggi (55’st Bertaso); De Feo (39’st Macario); Simeri, D’Auria (30’st Mamona) (A disp: Adorni, Molla, Fort, Eguelfi, Scremin, Corner, Tulli, Doda, Annan) All: Antonioli

FERMANA (4-3-3) Borghetto; Gkertsos, Parodi, Pellizzari, De Nuzzo (44’st Carosso); Scorza, Giandonato (18’st Neglia), Misuraca; Romeo, Fischnaller (28’st Tulissi), Maggio (A disp: De Matteis, Nardi, Graziano, Vessella, Busatto, Pinzi, Pampano, Ronci) All: Protti

ARBITRO Andreano di Prato

NOTE espulso Bensaja al 32’st per doppio giallo; ammoniti Zanon, Giandonato, Borghetto, Bensaja, Simeri, Tulissi; angoli 2-8, recupero 1’+10’, spettatori 400 circa