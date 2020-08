Juventus-Roma, dalle 20.45 la Diretta testa alle Coppe: CR7 non c'è, Zaniolo sì

Ultimo aggiornamento: 16:49

Juventus e Roma si sfidano a Torino per la 38esima giornata di Serie A, l'ultima prima dello svolgimento delle coppe europee. I bianconeri non hanno più nulla da chiedere alla stagione, hanno dominato in lungo ed in largo vincendo il nono titolo di fila e cercano i 3 punti per onorare al meglio il titolo; i giallorossi, 2-3 a Torino nel match giocato mercoledì scorso, chiudono quinti e conquistano l'accesso diretto ai gironi di Europa League in programma il prossimo anno.I bianconeri cercano di chiudere al meglio la stagione, dopo che a Cagliari mercoledì sera hanno subito la sesta sconfitta stagionale in campionato. Potrebbe diventare la Champions league il destino di Paulo Fonseca se i ragazzi in giallorosso saranno capaci di aggiudicarsi la fase finale dell'Europa League 2019/2020 in programma ad agosto dopo la chiusura del campionato.(4-3-3) 1 Szczesny, 16 Cuadrado, 4 de Ligt, 24 Rugani, 42 Wesley; 25 Rabiot, 30 Bentancur, 38 Muratore; 33 Bernardeschi, 21 Higuain, 35 Olivieri. All. Sarri(3-4-2-1) 13 Pau Lopez 20 Fazio, 6 Smalling, 41 Ibanez, 2 Zappacosta, 4 Cristante, 14 Villar, 61 Calafiori; 22 Zaniolo, 8 Perotti; 19 Kalinic. All. Fonseca: Rocchi di Firenzeore 20,45 Sky Sport numero 201 e 252