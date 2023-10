JESI Partita dura, tosta, probabilmente sin qui la più rivelatrice del nuovo livello che attende la General Contractor in questo campionato: Jesi ne esce con la prima, sudata e meritata vittoria di stagione, dopo le rese contro Roseto e Chieti. Al PalaTriccoli cade Mestre, che sin qui aveva fatto il pieno di vittorie, e i due punti se li tiene Jesi, a capo di 40 minuti da squadre costantemente attaccate l’una all’altra, senza difese né canestri facili, di lotta e corpo a corpo. Ne viene fuori Jesi stando lì fino in fondo e ritrovando il solito Merletto (7 decisivi punti dei suoi 12 e un assist arrivano nei 5’ conclusivi) quando occorre un killer chirurgico nel finale. Difese toste, si segna poco. I primi 2’ sono da 2-0 appena in favore di Jesi, poi Mestre punge nel pitturato e la ribalta con Caversazio, 6-11 dopo 5’. La General Contractor la riequilibra con un parziale di 8-0 per impattare e sorpassare dall’arco con Casagrande e Rossi (14-11). Il finale di quarto è mestrino, 14-9. Break 9-2 Jesi alla ripartenza e dopo 15’ è 23-21, segnare continua a essere difficile ma un altro strappo firmato Rossi (doppia tripla e schiacciata per 8 punti in serie), con Ihedioha a metterci rimbalzi importanti – 7, nessuno gli è vicino alla pausa lunga – porta la General Contractor a +6 (31-25). C’è poco da distrarsi, perché Bocconcelli sfrutta lo spiraglio dall’arco e Mazzucchelli sul filo di lana ha già ricucito all’intervallo, 31-30.



Il rush



Squadre sempre attaccate pure per tutto il terzo parziale e quando nel finale di periodo qualcosa sembra cambiare, è un falso allarme: tripla e pieno in lunetta, Casagrande colpisce Mestre e la allontana di 5 punti (50-45), ma Lenti e Caversazio da tre la riportano lì (50-50). Solo all’ultimo possesso ci sono la rubata di Jesi e la volata a canestro di Casagrande, 52-50 al 30’. Jesi si spaventa quando in 5’ e mezzo di ultimo parziale incassa un 2-10 (54-60), Ghizzinardi va al time out e registra le cose. Merletto da tre e Varaschin su assist del primo la rimettono in linea di galleggiamento, agli ultimi 2’ si arriva 65-64 Jesi. Se ne vanno 90 secondi a bocca asciutta per tutti, a 31” dalla sirena è Merletto a prendersi palla e penetrazione del +3 (67-64). Il ferro dice no al tiro dal pitturato a 5” dalla fine di Mazzucchelli, Marulli la blinda dalla lunetta, la General Contractor festeggia.

Jesi- Mestre 69-64

GENERAL CONTRACTOR JESI: Varaschin 9 (3/7), Malatesta n.e., Carnevale, Bruno 2 (1/3, 0/2), Merletto 12 (3/4, 2/7), Nisi n.e., Ihedioha 2 (1/2), Valentini 3 (1/3 da tre), Rossi 19 (3/7, 4/9), Marulli 6 (2/6, 0/4), Casagrande 16 (2/2, 2/4). All. Ghizzinardi

GEMINI MESTRE: Bugatti 12 (3/7, 2/6), Bocconcelli 10 (2/4, 2/3), Mazzucchelli 8 (4/7, 0/5), Pellicano 3 (1/3, 0/1), Morgillo 3 (1/5, 0/1), Perin 6 (1/2, 1/4), Lenti 6 (3/4), Caversazio 12 (3/7, 2/5), Sebastianelli 4 (2/3, 0/1), Zampieri n.e. All. Ciocca

ARBITRI: Settepanella e Marianetti

PARZIALI: 14-19; 31-30; 52-50

NOTE: tiri da 2 Jesi 15/31, Mestre 20/42; da 3 9/29, 7/26; t.l. 12/13, 3/5