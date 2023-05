Italservice Pesaro, la partita della salvezza si gioca nel tempio della pallacanestro

PESARO L’Italservice Pesaro Calcio a 5 nella casa della Vuelle Basket. È questa la notizia che ieri mattina il presidente biancorosso Lorenzo Pizza ha annunciato attraverso una conferenza stampa svoltasi al Gemelli – caffè gastronomico di Pesaro: la gara di ritorno del playout di Serie A si giocherà sabato alla Vitrifrigo Arena. Fischio d’inizio alle ore 17. L’avversario risponde al nome di 360GG Monastir, battuto all’andata in Sardegna 4 a 3.

LEGGI ANCHE: Italservice Pesaro, è addio con Fulvio Colini: lo "Special One" dello Scudetto esonerato dal club rossiniano

I biglietti

Prezzi popolari per quanto riguarda i biglietti: tutti i maggiorenni potranno acquistare il tagliando al costo di 5 euro, i minorenni (fino a 2 anni compiuti) potranno acquistarlo al costo di 2 euro.

Parte dell’incasso verrà devoluto in beneficenza agli alluvionati di Marche ed Emilia-Romagna. Il presidente dell’Italservice Pizza e la dirigenza biancorossa hanno invitato alla conferenza i rappresentanti del sodalizio cestistico e dell’amministrazione comunale. In particolare, erano presenti l’avvocato Gianni Galdenzi del Comune di Pesaro e Vito Maulucci, componente del personale amministrativo: «Auguriamo un grandissimo in bocca al lupo all’Italservice Pesaro - hanno detto in coro -. Siamo molto contenti di essere riusciti a far giocare questa importante realtà in un palazzetto altrettanto prestigioso». A ruota, sono intervenuti anche il presidente della Vuelle Ario Costa e il direttore sportivo Stefano Cioppi: «Ci lega un’amicizia con la famiglia Pizza e la società Italservice, cercheremo di mettere a disposizione ogni nostro strumento per la partita di sabato e invitiamo tutti i nostri tifosi a riempire la Vitrifrigo Arena» hanno aggiunto i dirigenti della Vuelle.



Lo staff

Non potevano mancare i giocatori dell’Italservice Pesaro, lo staff tecnico, il direttore generale Nicola Munzi e appunto il presidente Pizza. Il primo tifoso biancorosso ha preso parola: «Ringrazio innanzitutto il Comune di Pesaro e la Vuelle per averci mostrato così tanta vicinanza, una volta accertata l’indisponibilità del PalaFiera. Ci attende una gara di importanza vitale. Vogliamo a tutti costi e necessitiamo di mantenere la Serie A. Abbiamo vinto la gara di andata di un gol, ma quello era solo il primo tempo. Sabato sarà durissima, avremo bisogno di tutto il calore del nostro pubblico».