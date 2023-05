L'indizio sui social: giovedì ad Ancona ci sarà anche il presidente Tony Tiong. Premiata l'ad Nocelli

ANCONA Il presidente sta arrivando. Con una storia pubblicata, nella prima mattinata di ieri, sul proprio profilo Instagram il numero uno dell’Ancona Tony Tiong ha annunciato di essersi messo in viaggio da Hong Kong alla volta dell’Italia. E Italia, naturalmente, vuol dire Ancona. Attesa la sua presenza giovedì al Del Conero per l’andata del primo turno nazionale playoff contro il Lecco. E non è affatto esclusa la sua partecipazione anche alla trasferta lecchese di lunedì vista anche la vicinanza con Milano dove Tiong alloggia spesso.

GUARDA IL VIDEO: Il rigore decisivo di Alberto Spagnoli in Carrarese-Ancona 0-1 visto dal settore ospiti

La gioia

Le prime due partite dei playoff, il presidente le ha vissute da casa sua.

Al pub, con gli amici, sempre con la maglia biancorossa indossata. L’esplosione di gioia domenica sera dopo il rigore realizzato da Alberto Spagnoli, che ha permesso di sbancare il Dei Marmi di Carrara avanzando nel tabellone. Una gioia evidenziata sempre sui social, ancora una volta su Instagram, da un’altra storia raffigurante il bomber di Pordenone con il post “Togheter we dream. Ancona into the National playoff”, tradotto “Insieme noi sogniamo. Ancona dentro i playoff nazionali”.

La Nocelli premiata

Anche un pezzo di Ancona alla premiazione del Maurizio Maestrelli 2023, il noto riconoscimento alla memoria del procuratore sportivo morto nel 2011. L’evento, celebrato ieri pomeriggio al teatro di Fiuggi sotto l’egida della Viterbese, ha visto salire sul palco anche l’amministratore delegato biancorosso Roberta Nocelli per il suo percorso virtuoso nel mondo del calcio culminato nella recente elezione come consigliera di Lega Pro.