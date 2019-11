Ha solo due punti di vantaggio dai playout ma è prima in classifica da gennaio a oggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Nona in classifica con soli due punti di vantaggio sui playout ma prima in quella dell’anno solare, ovvero tenendo conto di tutte le partite disputate da gennaio a oggi in campionato, compresi playoff, playout, spareggi e finali dei titoli regionali. È lo strano percorso intrapreso finora nel girone A di Promozione dalla Filottranese , che domenica ha battuto 3-1 la Biagio Nazzaro , vincendo per la prima volta nella sua quasi centenaria storia sul campo di Chiaravalle. Con 45 punti e una media di 1,73 in 26 partite disputate da gennaio a oggi, la Filottranese guarda di fatto tutti dall’alto. Chiaro che davanti ci sarebbero la Passatempese, che vanta 62 punti e una media di 2,00 in 31 partite, oltre a Moie Vallesina (62 su 32 e 1,93), Vigor Castelfidardo (60 su 31 e 1,93 ) e Urbino (59 su 31 e 1,90), ma mezza stagione l’hanno trascorsa in Prima Categoria.Alle spalle della Filottranese, che da gennaio a oggi ha collezionato 12 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, è secondo il Gabicce Gradara, con 41 punti in 26 partite e una media di 1,57, ed è terzo l’Osimo Stazione con 37 punti in 26 partite e una media di 1,42. Seguono Villa San Martino (39 su 28 e 1,39), Mondolfo (36 su 26 e 1,38), Barbara (35 su 26 e 1,34), Valfoglia (34 su 26 e 1,30), Cantiano (30 su 26 e 1,15), Osimana (29 su 26 e 1,11) e Marzocca (25 su 26 e 0,96). Fuori classifica la Biagio Nazzaro (43 su 29 e 1,48) e il Camerano (23 su 29 e 0,79) perché mezza stagione l’hanno passata in Eccellenza.