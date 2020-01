Ha guidato l'Ascoli tra la C e la B e ora Petrone lascia l’Italia per allenare in Ecuador

ASCOLI - Lascia l’Italia Mario Petrone, ex tecnico dell’Ascoli nella stagione 2014/2015, l’anno dell’ammissione in B al posto del Teramo escluso per illecito sportivo, e poi esonerato a novembre. Il tecnico napoletano di 46 anni, dopo le avventure sulle panchina di Pisa, Rimini e Catania, si accinge a un’esperienza all’estero. Petrone andrà infatti ad allenare nella Serie B ecuadoregna, più precisamente al Club Deportivo y Social Santa Rita.

