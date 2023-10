Serie C Girone C, cambio in panchina al Giugliano: l'ex ascolano Valerio Bertotto è il nuovo tecnico

Valerio Bertotto, 50 anni, è il nuovo tecnico del Giugliano. L'accordo tra la società e l'ex calciatore dell'Udinese era stato raggiunto nei giorni scorsi, ma solo oggi la società gialloblu lo ha ufficializzato. Accordo su base annuale, con opzione per il rinnovo.

Bertotto, che domani sarà presentato alla città nel corso di una conferenza stampa alla quale parteciperà anche il presidente Alfonso Mazzamauro, sarà in panchina stasera nella gara di Coppa Italia che vedrà i tigrotti opposti al Benevento. Si gioca sul campo dei sanniti ed è previsto un ampio turn over. Il Giugliano è reduce dal pareggio ottenuto in campionato sul terreno del Francavilla.