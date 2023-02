​Giugliano-Monterosi, il centrocampista para un penalty a tempo scaduto. E i guanti "magici" sono di un anconetano

VITERBO- Una bella storia di calcio arriva dalla Lega Pro e dal girone C. Ed è una storia che parla pure anconetano. Nel corso di Giugliano-Monterosi, con gli ospiti avanti 0-1 nel recupero, il Giugliano ha avuto la possibilità di pareggiare su un calcio di rigore fischiato al novantunesimo per il fallo causato dal portiere Alia (espulso nell'occasione). Visti i cambi già terminati tra i pali laziali è dovuto andare il centrocampista Samuele Parlati. Quest'ultimo è diventato l'eroe di giornata parando il rigore di Salvemini. Prima del triplice fischio è giunto poi anche lo 0-2 di Tolomello.

I guanti anconetani

Come raccontato dallo stesso Parlati a fine gara, i guanti prima di andare in porta gli sono stati donati dal portiere anconetano classe 2003 Giacomo Moretti. Gli stessi guanti con cui ha esordito in Serie C. Moretti, lo scorso anno, dopo la trafila con la maglia della Lazio si è tolto anche la soddisfazione di strappare una convocazione per la gara di Europa League in Russia tra Lokomotiv Mosca e Lazio nel novembre 2021.