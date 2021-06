Iniziata sul neutro di Jesi la finale playoff Fossombrone-Porto d'Ascoli: una sola volerà in D

JESI - Si gioca al Carotti di Jesi la finale playoff del campionato di Eccellenza e una sola tra Fossombrone e Porto d’Ascoli volerà in Serie D. Si ritrovano di fronte le due squadre che sono riuscite a vincere le semifinali contro Atletico Ascoli e Atletico Gallo: il Fossombrone ha chiuso al primo posto nel girone A con 21 punti in 10 partite, mentre il Porto d’Ascoli ha collezionato 18 punti in 10 partite chiudendo al secondo posto nel B solo per gli scontri diretti sfavorevoli nei confronti degli ascolani.

FOSSOMBRONE - PORTO D'ASCOLI 0-0

Ultimo aggiornamento: 16:58

