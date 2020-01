La Fermana sblocca: Bacio Terracino. Samb sotto con l'Arzignano, Vis sullo 0-0

ANCONA La Samb, che sta perdendo 1-0 a Vicenza contro l’Arzignano, guida il gruppo delle marchigiane nella quarta di ritorno del girone B di Serie C, dall’altro dei suoi 32 punti e del nono posto in classifica, il penultimo utile per disputare i playoff. La Fermana, che sta vincendo 1-0 in casa contro il Piacenza, ha l’obbligo di fare risultato per mantenersi al riparo dai playout. Stesso obiettivo per la Vis, impegnata in casa contro il Ravenna, mentre il Fano affronta il Gubbio al Mancini in uno spareggio anticipato per salvarsi.



23ª giornata: Carpi-Padova 1-1 (giocata sabato); Arzignano-Samb 1-0 (36’); Fermana-Piacenza 1-0 (18’ Bacio Terracino); Triestina-Cesena 1-0 (5’ e 16’ Gomez); Vis Pesaro-Ravenna 0-0; Fano-Gubbio ore 17.30; Modena-Imolese ore 17.30; Rimini-Vicenza ore 17.30; Virtus Verona-Feralpisalò ore 17.30; Reggio Audace-Sudtirol (lunedì 27 ore 20.45).



Classifica: Vicenza 52, Carpi 46, Reggio Audace 45, Sudtirol 42, Padova 40, Piacenza 36, FeralpiSalò 34, Modena 33, Samb 32, Triestina 29, Virtus Verona 28, Vis Pesaro 25, Cesena 25, Fermana 22, Ravenna 22, Imolese 20, Arzignano 20, Gubbio 18, Fano 18, Rimini 15. Ultimo aggiornamento: 15:36





